Ascolti Tv 5 agosto 2023, Gerry Scotti in replica supera il Papa. Iris super

Ascolti Tv sabato 5 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Speciale A Sua Immagine è stato seguito da una media di 1.414.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record in replica 1.578.000 e 14%. Su Rai2 Il ragazzo della piscina 1.035.000 (7.9%). Su Italia1 E.T. l’extraterrestre 624.000 (5.1%). Su Rai3 Soldati a cavallo 604.000 con il 4.7%. Su Iris La preda perfetta 611.000 e il 4.8%. Su Rete4 In viaggio con papà 454.000 (3.8%). Su La7 la replica di Eden Un pianeta da salvare 370.000 con il 3.4%. Su Tv8 la partita Irlanda-Italia di Summer Nations Series di rugby 183.000 (1.4%). Sul Nove Ken e Barbie serial killer 269.000 (2.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.790.000 (20.4%). Su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.058.000 con il 15%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 765.000 (5.6%). Su Italia1 C.S.I. Miami 877.000 (6.4%). Su Rai3 la replica di Illuminate 599.000 pari al 4.4%. Su Rete4 Controcorrente Estate 663.000 (4.9%) e 818.000 (6%). Su La7 In Onda Estate 719.000 (5.2%). Sul Nove Only Fun Comico Show 221.000 (1.7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.868.000 e 25.9%. Su Canale5 Caduta Libera! 1.486.000 (13.8%).

