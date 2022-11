Ascolti Tv 3 novembre 2022, anche il risultato è Malinconico. Che c'è di nuovo? Un flop

Ascolti del 3 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 Vincenzo Malinconico Avvocato d’Insuccesso è stato seguito da una media di 3.416.000 spettatori pari al 18,9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.659.000 e 20,8% (Night a 1.039.000 e il 29,8%, Live a 609.000 e il 21,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 993.000 (6,8%). Su La7 Piazzapulita 865.000 (5,9%). Su Italia1 Transporter: Extreme 1.205.000 (6,1%). Su Tv8 Roma-Ludogorets di Europa League 1.142.000 (5,7%). Su Rai3 Amore Criminale 869.000 (4,6%). Sul Nove Only Fun Comico Show 560.000 (3%). Su Rai2 Che C’è di Nuovo? con Ilaria D’Amico non va oltre 299.000 (1,7%). Il secondo Live di X Factor su Sky Uno/+1, ha registrato una media di 640.000 abbonati con il 3,1% di share, in crescita del +7% rispetto alla settimana scorsa e del +26% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno. Il dei Live Show, nei 7 giorni, ha totalizzato – tra pay e free – 1.523.000 spettatori medi.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.720.000 (22,1%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.294.000 (15,5%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans 1.062.000 (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.486.000 (7,1%), Un Posto al Sole 1.717.000 (8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.720.000 (8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.032.000 (5%) e 878.000 (4,1%). Su Rai2 Tg2 Post 712.000 (3,3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 671.000 (3,2%). Su Tv8 Uefa Europa League 324.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.241.000 (25%). Su Canale5 Caduta Libera 3.345.000 (20%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 2.572.000 (14,3%), Blob 1.084.000 (5,6%) e Via dei Matti n° 0: 943.000 (4,6%). Su Italia1 N.C.I.S. 755.000 (4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 771.000 (3,9%). Sul Nove Cash or Trash Chi Offre di Più? 400.000 (2,2%). Su Rai2 Una Scatola al Giorno 351.000 (1,8%). Su Tv8 Celebrity Chef 339.000 (1,8%). Su La7 Lingo Parole in Gioco 165.000 (1%). Così le edizioni dei tiggì alle 20: Tg1 5.017.000 (25,3%), Tg5 4.106.000 (20,5%), TgLa7 1.212.000 (6,1%)

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 683.000 (9%). Su Canale5 Tg5 Notte 482.000 (19,8%). Su Rai2 Belve 169.000 (2,5%). Su Italia1 Rogue One: A Star Wars Story 392.000 (4,3%). Su Rai3 Sopravvissute 578.000 (4,7%). Su Rete4 Amarcord 153.000 (4,5%). Su La7 TgLa7 179.000 (4,2%). Su Tv8 Uefa Europa League 506.000 (3,7%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 161.000 (1,9%).

Nel daytime del pomeriggio su Rai1 Il Paradiso delle Signore 1.777.000 (21,1%), La Vita in Diretta 2.380.000 e 22,3% (presentazione a 1.725.000 e il 20.1%). Su Canale5 Beautiful 2.407.000 (19,9%) e Una Vita 2.152.000 (19,2%), Uomini e Donne 2.537.000 26,3%, Amici 1.713.000 (20,5%) e Grande Fratello Vip 1.575.000 (18,4%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 11:45

