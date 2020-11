Ascolti Tv 3 novembre 2020, il Collegio è una boccata di ossigeno per Rai2

Ascolti Tv martedì 3 novembre 2020. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Inter è stato visto da una media di 4,9 milioni di spettatori pari al 17,8% di share. Su Rai1 la fiction Preferisco il Paradiso, con Gigi Proietti, ha conquistato 4.111.000 con il 16,8% di share. Su Rai2 la seconda puntata de Il Collegio 5 registra 2.469.000 spettatori e il 10,6%. Su Italia 1 Le Iene Show 1.522.000 (8,2%). Su La7 diMartedì 1.300.000 (5,5%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.056.000 (5,3%). Su Rai3 Carta Bianca 1.058.000 (4,5%). Su Real Time Matrimonio a prima vista 815.000 (2,9%). Sul Nove Nati Stanchi 408.000 (1,5%). Su Tv8 Natale a Winters Inn 359.000 (1,4%).

In fascia Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti 5.073.000 (17,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia in un’edizione più corta 4.669.000 (16,7%). Su La7 Otto e Mezzo 2.166.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.723.000 (6,2%) nella prima parte e 1.490.000 (5,2%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.574.000 (5,5%). Su Italia1 CSI 1.193.000 (4,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.225.000 (4,5%). Un Posto al Sole 1.713.000 (6%). Su Tv8 Guess My Age 577.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 482.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.980.000 (21,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.889.000 (17,4%). Su Rai3 le news della Tgr 4.286.000 (18%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 677.000 (11,4%). Su Canale 5 Speciale Champions League 1.627.000 (8,1%) e a seguire Maurizio Costanzo Show 582.000 (6,7%). Su Rai 3 Tg3 Speciale Usa 2020 con Giovanna Botteri 481.000 (6,9%). Su Rete 4 l’approfondimento La Notte Americana con Nicola Porro 344.000 (6,8%). Su La7 TgLa7 Speciale con Enrico Mentana 406.000 (7,4%).

