Ascolti Tv, 30 settembre 2022, buona la prima di Tale e Quale

Tale e Quale Show, debutto al top: ascolti oltre il 21% di share. Antonino vince la prima puntata del talent del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti. La sua interpretazione dal vivo di Marco Masini sulle note di T'innamorerai ha conquistato la standing ovation del pubblico. Debutto per Tale e Quale Show premiato da ascolti oltre il 21% di share.

A vincere su tutto è la tv di qualità di Carlo Conti, il talento degli artisti e la creatività delle maestranze Rai che lavorano dietro le quinte. Dodici edizioni dal successo inarrestabile. La media spettatori di Tale e Quale Show è stata di 3.385.000 pari al 21,1% di share. Non è stata un'impresa facile perché su Canale5 è andata in onda la prima puntata di Viola come il Mare, una fiction molto attesa dal pubblico, che ha registrato il 20,4% di share.

