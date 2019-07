Ascolti Tv 30 giugno 2019, bene Raitre con Storie Maledette e con Conti che intervista Costanzo a Ieri e Oggi

di Marco Castoro

Lunedì 1 Luglio 2019, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su Rai1 il film Ricatto d’Amore è stato visto da una media di 2,5 milioni di spettatori pari al 15,4% di share. Su Rai2 la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania 12,7%. Su Canale 5 l’ultima puntata di Lontano da Te 8,4%. Su Rai3 Storie Maledette Quel Colpo che arriva al cuore 6,9%. Su Italia 1 Ti Presento i Miei 5,4%. Su La7 Atlantide 3,6%. Su Rete4 Madre Mia 3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of 2,9%, sul Nove Little Big Italy 2 1,7%.Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 16,5%, su Canale 5 Paperissima Sprint 15,1%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena 6,5%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,5%, su La7 Uozzap! 3%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,8%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 19,2%, su Canale 5 Caduta Libera 14,6%. In seconda serata vince Ieri e Oggi su Rai 3 con Carlo Conti che ha intervistato Maurizio Costanzo (6%), seguono Speciale Tg1 su Rai1 (5,8%), La domenica sportiva su Rai2 (5,5%), Hit the road man su Canale5 (5,3%).