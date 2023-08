Ascolti Tv 30 agosto 2023, oltre 3.3 milioni per Techetecheté dedicato al fenomeno Carrà

Ascolti Tv mercoledì 30 agosto 2023, in prima serata su Rai1 il film commedia Scusate se Esisto! ha conquistato una media di 2.375.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise 1.306.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Lato Oscuro della mia Famiglia 664.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Vanguard Agenti speciali 1.059.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 La Rivincita delle Sfigate 411.000 spettatori pari a share del 2.6%. Su Rete4 Zona Bianca 1.123.000 spettatori con l’8.8% di share. Su La7 Giovanna d’Arco 567.000 spettatori con share del 4.3%. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2023 324.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Ladyhawke 418.000 spettatori con il 2.9%. Su Iris Un Incontro per la Vita 459.000 spettatori con il 3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato a Raffaella Carrà 3.362.000 spettatori con il 19.1%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.436.000 spettatori (26.6%). Su Canale 5 The Wall 1.946.000 spettatori (15.7%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 11:05

