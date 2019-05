Ascolti Tv 2 maggio 2019, vince Mentre ero Via. Chiude in bellezza il Costanzo Show, bene Colorado, la Carrà sotto il 4%

Ascolti Tv di giovedì 2 maggio 2019. Su Rai1 oltre 5 milioni e 300 mila spettatori di media per la fiction Mentre ero Via pari al 23,2% di share. Su Canale 5 La Fredda luce del Giorno 2,1 milioni e 9,4% di share. Su Italia 1 Colorado è stato seguito da un milione e mezzo di spettatori (7,3%). Su Rai2 Attacco al potere Olympus Has Fallen 5,2%. Su Rai3 A Raccontare comincia tu con Raffaella Carrà non arriva al 4% ed è visto da solo da 900 mila spettatori. Fanno meglio i talk: su La7 PiazzaPulita 6,2%, su Rete4 Dritto e Rovescio 4,3%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Eintracht Frankfurt-Chelsea 4,6% con oltre un milione e 100 mila spettatori. Sul Nove Tutta la verità Giallo Pantani 1,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti superano i 5 milioni (20,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4,5 milioni (18,2%). Su Rai2 Tg2 Post 3,3%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 4,5%, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 7,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4 milioni e 23,9%, su Canale 5 Caduta Libera 3,5 milioni e il 21,1%. In seconda serata Maurizio Costanzo Show chiude in bellezza il suo ciclo superando Porta a Porta: 13,2% contro 10,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA