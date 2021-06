Ascolti Tv 29 giugno 2021, nuovo record per Tg2 Post

Ascolti Tv 29 giugno 2021. In prima serata su Rai1 L’amore non divorzia mai ha conquistato una media di 2.866.000 spettatori pari al 15,2% di share. Su Canale5 il finale di New Amsterdam 3: 1.757.000 (9,5%). Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher 992.000 (5,2%). Su Rete4 Matrimonio alle Bahamas 912.000 (5,1%). Su Rai3 Atlantic Crossing 795.000 (4,5%). Su Italia1 Hunger Games La ragazza di fuoco 712.000 (4,4%). Su SkySportUno la partita di Euro 2020 Svezia-Ucraina 603.000 abbonati (3,3%). Su La7 Segreti Reali 418.000 (2,9%). Su Rai4 Le paludi della morte 540.000 (2,9%). Sul Nove Speed 492.000 (2,8%). Su RealTime Primo Appuntamento Crociera 521.000 (2,7%). Su Iris I dannati e gli eroi 309.000 (1,7%). Su Tv8 Un marito di troppo 304.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti ignoti Il ritorno 3.397.000 (17,3%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.786.000 (14,2%). Su Rai2 nuovo record di ascolti per Tg2 Post, l'approfondimento del Tg2 diretto da Gennaro Sangiuliano ha fatto registrare uno share del 7,3 per cento, per un totale di poco meno di un milione e mezzo (1.442.000 per la precisione) di telespettatori. Al centro della trasmissione, condotta da Manuela Moreno e curata da Massimo D'Amore, l'intervista al direttore del Fatto Quotodiano, Marco Travaglio, sullo scontro politico in atto nel Movimento 5 stelle. L'exploit con il record ha permesso ieri sera di superare i competitor: su Rete4 Stasera Italia News 968.000 (5,2%) nella prima parte e 1.001.000 (5,1%) nella seconda, mentre su La7 In Onda 918.000 (4,7%). Su Rai3 Nuovi Eroi 972.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.427.000 (7,3%). Su Italia1 C.S.I. 1.032.000 (5,4%). Su Tv8 4 Hotel 375.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 289.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 la partita Inghilterra-Germania ha ottenuto una media di 3.924.000 spettatori pari al 30,4% mentre pre e post partita con Paola Ferrari 2.353.000 (22,1%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.794.000 (12,2%).

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 1.096.000 (11,9%). Su Canale5 Station 19: 783.000 (7,1%) nel primo episodio e 504.000 (8%) nel secondo. Su Rai2 Speciale Denise 780.000 (6,3%) e Una Pezza di Lundini 341.000 (4,9%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 421.000 (5,8%). Su Italia1 Le lacrime del male 201.000 (4,2%). Su La7 TgLa7 informa 166.000 (3,6%). Su Rete4 Belli freschi 243.000 (3,4%).

