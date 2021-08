Ascolti Tv 25 agosto 2021, testa a testa tra Superquark e Quasi Amici

Ascolti Tv 25 agosto 2021. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Superquark è stata seguita da una media di 2.032.000 spettatori pari al 12,8%. Su Canale 5 il film Quasi Amici 2.021.000 (12,3%). Su Rai2 per gli Europei di Pallavolo femminile Croazia-Italia 1.659.000 (9,1%). Su Italia 1 Chicago Fire 1.321.000 (7,1%). A seguire Chicago PD 1.346.000 (8%). Su Rai3 il film Una Famiglia Allargata 1.198.000 (6,9%). Su Rete4 Zona Bianca 706.000 (5,1%). Su La7 Hunting Hitler Caccia a Hitler 372.000 (2,9%). Su Tv8 X Factor People 10 Anni di Audizioni 314.000 (2%). Sul Nove Il Segno della Libellula Dragonfly 392.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.589.000 (19,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.316.000 (12,5%). Su Italia1 NCIS 895.000 (4,9%). Su Rai3 Via dei Matti N 0 in replica 717.000 (4,2%) e Un Posto al Sole 1.251.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 900.000 (5,1%) nella prima parte e 917.000 (4,9%) nella seconda. Su La7 In Onda 930.000 (5%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 499.000 (2,8%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 318.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.440.000 (26,1%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.427.000 (11,3%). Su Rai3 le news dei TgR 2.289.000 (16,3%).

In seconda serata su Rai1 Superquark Natura 532.000 (8,7%). Su Canale 5 Station 19: 640.000 (8%). Su Rai2 Vitalia Alle Origini della Festa con Alessandro Giuli 275.000 (2,1%), Leggerissima Estate 156.000 (2,1%). Su Rai 3 Ieri e Oggi 580.000 (5,5%), Tg3 Linea Notte 325.000 (5%). Su Italia1 Prodigal Son 525.000 (4,5%) nel primo episodio, 320.000 (4,9%) nel secondo, 207.000 (5,6%) nel terzo. Su Rete 4 Rolling Stone Special 83.000 (2,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Agosto 2021, 10:58

