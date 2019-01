Ascolti Tv 24 gennaio 2019, Che Dio ci Aiuti e ci protegga dall'Isola dei Famosi

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 12:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

di giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato una media di 5,6 milioni di spettatori pari al 21,4% di share nel primo episodio e 4,9 milioni (22,7%) nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.23 – la prima puntata de L’Isola dei Famosi, edizione 14 è stata vista da circa 3 milioni di media spettatori e dal 18,3% di share. Su Rai2 Freddie – Morgan racconta i Queen è stato seguito da una media poco superiore al milione e mezzo di appasionati (6,8%). Su Italia 1 Shooter 6,6%, su Rai3 La Verità Negata 5,2%. Su Rete4 il programma di Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il Confine scende al 4% di share e viene nettamente staccato da Piazza Pulita di Corrado Formigli su La7 che raggiunge il 6% di media e mostra il fuori onda del premier Conte. Su Sky Uno Masterchef ottiene una media vicina al milione di spettatori e il 3,5% di share. Su Tv8 Into darkness – Star Trek segna l’1,6%. Sul Nove Ex – Amici come Prima il 2%.All’ora di cena duello appassionante tra I Soliti Ignoti (5,5 milioni e il 20,9%) e Striscia La Notizia (5,2 milioni e 19,7%). Bene Lilli Gruber (8,1%), Barbara Palombelli (5%) e Mario Giordano nel preserale (3,9%).