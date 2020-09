Ascolti Tv 22 settembre 2020, vince ImmaTataranni anche in replica. Floris primo tra i talk

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ascolti Tv martedì 22 settembre 2020. La fiction Imma Tataranni in replica è stata vista da 3,331 milioni pari al 16% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario 1,840 milioni e 10,2%. Su Rai2 Un’ora sola vi vorrei 2,002 milioni e 8,6%. Su Italia 1 Battiti Live Compilation 882 mila e 5,8%. Su La7 diMartedì con 1,186 milioni e 5,9% resta il talk più visto. Nella squadra di Floris è arrivato Neri Marcorè che sostituisce Gene Gnocchi passato con Porro a Quarta Repubblica . Su Rai3 Cartabianca 1,121 milioni e 5,7%. Su Rete 4 Fuori dal Coro 813 mila e 5%. Su Real Time Primo Appuntamento 661 mila 2,77%. Sul Nove Ultimatum alla terra 617 mila e 2,9%. Su Tv8 Name that Tune 601 mila e 2,9%In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti 4,446 mln e 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,330 mln e 13,5%. Su La7 Otto e mezzo 1,976 mln e 8%. Su Rai3 Un posto al sole 1,589 mln e 6,5%. Su Rete4 Stasera Italia 1,434 (6%) nella prima parte e 1,435 mln (5,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 957 mila (3,9%). Su Italia 1 CSI 1,071 mln e 4,4%. Su Tv8 Guess My Age 540 mila e 2,2%. Sul Nove Deal with It 602 mila e 2,5% di share.Nel Preserale Reazione a Catena su Rai 1 4,361 milioni con il 24% di share. Caduta Libera su Canale 5 2,883 milioni e 16,7%.