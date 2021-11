Ascolti Tv 18 novembre 2021, Zelig torna alla grande. Il Prof Gassmann si difende

Ascolti Tv 18 novembre 2021. In prima serata vince per la seconda serata consecutiva Canale5 con Zelig, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che ha divertito una media di 4.052.000 spettatori (share 22,3%). Su Rai1 la serie Un professore con Alessandro Gassmann 4.250.000 (20,2%). Su Rai2: gli ATP Finals di tennis 1.400.000 (6,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio 920.000 (5,3%). Su La7 PiazzaPulita con Corrado Formigli 830.000 (4,8%). Su Italia1 il film Sopravvissuto The Martian con Matt Damon 931.000 (4,3%). Su Rai3 il film City of crime, 697.000 (3,1%). Su Tv8 il film La cuoca del presidente 193.000 (0,9%). Su Nove il reality Il contadino cerca moglie 433.000 (1,9%). Su SkyUno X Factor 390.000 abbonati (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.896.000 (20,1%), su Canale5 Striscia la Notizia 4.376.000 (18%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.724.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.802.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.169.000 (4,9%) nella prima parte e 973.000 (4%) nella seconda.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.475.000 (22,9%), Tg1 5.295.000 (23,6%). Su Canale5 Caduta Libera 3.679.000 (19,4%), Tg5 4.439.000 (19,5%).

Nel daytime da segnalare il boom de Il Paradiso delle Signore su Rai1 1.953.000 (18,1%) che supera Amici su Canale5 1.789.000 (16,7%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 11:19

