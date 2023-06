Ascolti Tv 18 giugno 2023, Flavio Insinna e l'Eredità chiudono al 22,2% di media

Ascolti Tv domenica 18 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la finale di Nations League Croazia-Spagna ha conquistato una media di 2.863.000 spettatori pari al 18% di share (pre e post nel complesso: 1.984.000 – 14.2%; nel dettaglio primo tempo: 2.688.000 – 16.4%, secondo tempo: 2.862.000 – 17.3%, supplementari: 2.917.000 – 19.6%, rigori: 3.592.000 – 27.5%). Su Canale 5 Grease 1.540.000 pari al 9.9% di share. Su Rai2 CSI Vegas 888.000 con il 5.3%. Su Italia1 Emigratis La Resa dei Conti 702.000 con il 4.9% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate Il viaggio che verrà 813.000 (5.2%). Su Rete4 il film La Teoria del Tutto 579.000 con il 4.1% di share. Su La7 Una Giornata Particolare 513.000 con il 3.2%. Su Tv8 – dalle 21.53 alle 23.37 – il Gran Premio di Formula 1 del Canada 1.277.000 con l’8.4% di share. Sul Nove – dalle 19.59 alle 0.58 - Little Big Italy 419.000 (3.1%).

In fascia Access prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 2.295.000 con il 14.1%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità chiude con 2.787.000 spettatori (22.2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.020.000 (17%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai2 la finale per il terzo posto di Nations League Italia-Olanda vista da 2.034.000 spettatori con il 19.4% (pre e post nel complesso: 1.229.000 -12.2%; nel dettaglio primo tempo: 1.731.000 – 15.7%, secondo tempo: 2.315.000 – 23.1%). Il play off di Serie C Lecco-Foggia 949.000 spettatori con il 9.7%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA