Ascolti Tv 14 luglio 2019, vince Liotti col minimo sforzo. Al pomeriggio boom del Gp su Tv8

Ascolti Tv di domenica 14 luglio 2019. In prima serata su Rai1 la replica di Un Passo dal Cielo 4 con Daniele Liotti e Terence Hill vince ma col freno a mano tirato (media inferiore a 1,8 milioni di spettatori pari all’11,5% di share). Su Canale 5 Colpa delle Stelle supera 1,6 milioni di media pari al 10,2% di share. Su Rai3 il film Black Butterfly 6,7%. Su Rai2 NCIS 6,6%. Su Italia 1 Poliziotto in prova 5,4%. Su Rete4 la replica della puntata del Maurizio Costanzo Show con ospite Matteo Salvini fa il 5,3%. Su La7 Atlantide 3,7%. Su Iris I Tre giorni del Condor 2,7%, su Rai Movie Chef La Ricetta Perfetta 2,3%. Su Tv8 Superpole Race 2,2%, sul Nove Little Big Italy 2,1%. Su Rai4 E Venne il Giorno 2%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 19,6% con oltre 3,3 milioni di media, su Canale 5 Paperissima Sprint 2,6 milioni e 15,4%. Su Rai3 LOL :-) 7%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena ha interessato 5%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su La7 Uozzap! Classic 2,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,8%, sul Nove Camionisti in Trattoria 1,9%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena sfiora i 3 milioni di media (21,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2 milioni e 14,7%. Da segnalare al mattino La Santa Messa 18,3% su Rai 1 e 8,3% su Rete 4. Nel pomeriggio il Gp di Gran Bretagna su Tv8 al 16,4% di share con oltre 2 milioni e 100 mila spettatori di media. Il Tour de France su Rai 2 fa il 13,4% all’arrivo di tappa. Lunedì 15 Luglio 2019, 11:07

