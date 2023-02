Ascolti 4 febbraio 2023, De Filippi regina del sabato sera. Conti chiude in bellezza anche con Tali e Quali

Ascolti 4 febbraio 2023 in prima serata su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha conquistato una media di 4.472.000 spettatori con share del 29%. Su Rai1 chiude la stagione in bellezza Carlo Conti con la finale di Tali e Quali, in onda dalle 21:37 alle 00:13 che registra una media di 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Rai3 Città segrete in replica 1.076.000 (6.4%). Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re 932.000 spettatori (5.1%). Su Rai2 F.B.I. 776.000 (4%) e F.B.I. International 649.000 (3.6%). Su Rete4 Non c’è due senza quattro 625.000 (3.5%). Su La7 Allarme rosso 337.000 (1.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 385.000 (2%) e 246.000 (1.6%). Su Iris Il buio nell’anima 372.000 (2%). Su Rai4 Bent Polizia criminale 294.000 e l’1.6%. Sul Nove Bombe su Auschwitz 167.000 (0.9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 il debutto di Primafestival 3.813.000 (20.1%), Soliti Ignoti 4.372.000 (22.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.955.000 (20.5%). Su Rai2 Tg2 Post 510.000 (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.141.000 (6%). Su Rai3 va forte Gramellini con Le Parole fa il record stagionale: 1.619.000 e 8.4%. Su Rete4 Controcorrente 794.000 (4.2%) e 785.000 (4.1%). Su La7 In Onda 817.000 (4.2%). Su Tv8 4 Ristoranti 426.000 (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 257.000 (1.4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.246.000 (25.6%). Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! Story 3.337.000 (20.4%).

Nel daytime da segnalare l’ottima performance su Rai1 di Linea Bianca con 2.005.000 spettatori e il 15.1% di share.

In seconda serata su Rai1 Ciao Maschio 773.000 (12.6%). Su Canale5 Tg5 Speciale 1.000.000 (19.4%). Su Rai2 Senza rete 201.000 (1.3%) e Tg2 Dossier 251.000 (2.4%). Su Italia1 Mee-Shee – Il gigante dell’acqua 321.000 (3.3%). Su Rai3 Tg3 Mondo 422.000 (4.3%). Su Rete4 Se mi lasci non vale 214.000 (2.4%). Su Tv8 4 Ristoranti 220.000 (2.3%). Sul Nove Sindrome K – Il virus che salvò gli ebrei 149.000 (0.9%). Su La7 Hannibal 67.000 (0.8%).

