Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"Non mi manca, devo dire la verità”,torna a parlare del suo programma storico, “”, ora condotto da Isabella Isoardi. In passato, come riportato da Leggo.it , c’è stata una piccola querelle fra le conduttrici, che si è conclusa con la consegna alla Clerici del Tapiro D’oro da parte di “Striscia la notizia”, ma confessa di essere felice alla guida della sua nuova trasmissione,: “Mi manca l'idea di andare in onda tutti i giorni, mi manca il pubblico, il rapporto così stretto che ho instaurato per tanti anni, ma l'idea del trucco e parrucco quotidiano devo dire che non mi manca. Portobello è un programma molto importante che va seguito tantissimo. Essere libera da un quotidiano per me è molto importante".Antonella nella sua intervista ai microfoni di “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, sulle frequenze di “Rai Radio2” ha parlato anche delle polemiche sui maltrattamenti al pappagallo, simbolo della trasmissione: “Sta bene, è più viziato di me, ha il camerino con l'aria calda come la vuole lui o lei, abbiamo capito a 18 anni che era una femmina.E' coccolato dalla sua mamma, con cui vive da 18 anni, che gli parla come se fosse un bambino, perché dice che il suono della voce bambinesco lo diverte. Ha un veterinario che lo segue h24, parla tantissimo, mi saluta quando passo davanti al suo camerino. Sta benissimo. Chi fa polemica sul pappagallo non ha niente a cui pensare. Non maltratterei mai gli animali, gli voglio un bene pazzesco, non farei mai del male a un pappagallo, si inibisce un po' sul palcoscenico, come tutti. Non è legato, ha la sua acqua, il suo cibo, viene trattato benissimo. E' un pappagallo fortunato e molto amato”.