di James Perugia

Il vicepremierospite all’Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, parlando ai ragazzi delle scuole dell’uso corretto dei social non ha risparmiato una frecciatina alla ex: «Attenti a quello che condividete. Io di foto che vengono messe e poi girano in rete ne so qualcosa...», ha detto alludendo alla foto pubblicata dalla ormai ex compagna su Instagram che lo ritrae a letto e a petto nudo, suscitando risate in sala.Il ministro dell’interno ha poi aggiunto: «Io amo stare sui social ma ho 45 anni. Mi piace condividere il mio lavoro ma anche quello che mangio a cena». E poi non ha usato giri di parole: «Dovete stare molto attenti, la rete è piena di infami». Salvini ha poi spiegato che a suo figlio, di 15 anni, ha da poco permesso di fare qualche accesso in rete ma rigorosamente controllato. Per la figlia di piccola invece, di circa 5 anni, il vicepremier dice «campa cavallo».La conferenza ha faticato a ripartire quando Salvini ha lasciato il palco a causa della folla di ragazzi e non solo che hanno voluto fare un selfie con lui.