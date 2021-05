Amadeus . I Soliti Ignoti, Beppe Severgnini "interrompe" il gioco per un motivo inaspettato. Fan increduli: «Ma che fa?». Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, il giornalista Beppe Severgnini che presenta il suo libro sull'Inter, sua squadra del cuore, "Inter nos". Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

Il percorso del giornalista è buono, a causa di due errori accede alla fase finale con 19mila euro. Ma durante l'indagine, avviene qualcosa di inaspettato. Dopo la presentazione del libro, Beppe Severgnini - tifoso sfegatato dell'Inter - inizia un'appassionata conversazione con Amadeus proprio sulla loro squadra del cuore. Immediati i commenti degli ignotisti su Twitter. I follower si dividono. I tifosi neroazzurri apprezzano la digressione: «Severgnini grande interista». Ma c'è anche chi si lamenta un po': «Tutta la sera a parlare di Inter, esistono anche altre squdre». E ancora: «Già ci saranno gli Europei, lasciateci qualche oasi senza calcio».

Il gioco prosegue. Entra il parente misterioso, Alfonsina, 58 anni, mamma di uno degli ignoti. Beppe Severgnini dimezza e sceglie la concorrente numero 2. Ed è proprio lei la figlia di Alfonsina. Il giornalista devolve 9.500 euro in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 22:10

