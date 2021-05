Amadeus. I Soliti Ignoti, la frase di Luca Barbarossa che spiazza i fan: «Lo ha detto davvero?»

Amadeus . I Soliti Ignoti, la frase di Luca Barbarossa spiazza i fan: «Lo ha detto davvero?». Pochi minuti fa, è terminato il programma di Rai1. Ospite-detective del giorno, Luca Barbarossa. Anche stasera si è giocato per devolvere il montepremi in beneficenza al Centro Astalli per i rifugiati.

Leggi anche > Barbara D'Urso, la testimonianza choc a Pomeriggio 5: «Degli operai hanno scoperchiato la cabina prima di farci salire»

Il percorso di Barbarossa è buono, il cantautore compie solo due errori e arriva alla fase finale con un tesoretto di 55mila euro. Ma durante l'indagine, un'uscita dell'artista romano ha sorpreso i follower. Barbarossa deve indovinare l'identità di una ragazza di nome Nausica. L'indizio fa intendere che la giovane lavori in un campo. A questo punto potrebbe coltivare pomodori o essere il capitano della Nazionale di football americano. Barbarossa commenta così: «Mi sembra un fisico atletico, è strano, ma confermo capitano della Nazionale. Già sento Neri Marcorè che mi prende in giro 'se, la squadra femminile di football'».

Il cantante indovina, Nausica è davvero il capitano. Ma il suo commento non passa inosservato su Twitter: «Ma perché è strano che lei sia il capitano? Perché è donna?». E ancora: «Proprio oggi, nel giorno delle polemiche per la Partita del Cuore. È una coincidenza perché la puntata è registrata». Alla fine, Barbarossa raddoppia e punta sull'ignoto numero 6 per il parente misterioso. Ma è sbagliato, la risposta esatta era la 3. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA