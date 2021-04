Amadeus , il gesto di Roberto Farnesi ai Soliti Ignoti fa infuriare i fan: «Lo ha fatto davvero?». Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Roberto Farnesi, volto della popolare fiction Il Paradiso delle Signore. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

Leggi anche > Chiara Ferragni, il regalo da capogiro di Fedez per la nascita di Vittoria. Fan increduli: «Quanto costa...»

L'indagine di Roberto Farnesi parte in maniera insolita. L'attore chiede l'indizio al primo ignoto vestito da barista, che era ovviamente colui che fa cappuccini. Non è tutto. Il volto del Paradiso delle Signore si dimostra molto prudente e usa tutti gli indizi e il domandone con i primi ignoti. Anche per Morgana, la storica imitatrice-bambina del Bagaglino e oggi autrice e interprete del brano Il Pulcino Pio. Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter: «Ma ha chiesto l'indizio al concorrente vestito da barista?». E ancora: «Morgana aveva il pulcino sulla maglietta e ha chiesto l'indizio... Com'è possibile?».

In ogni caso, con la sua prudenza Farnesi arriva senza un errore al settimo ignoto. Quando però arriva l'imprevisto. L'attore, rimasto senza aiuti, sbaglia l'identità della concorrente e perde tutto. Riacquista poi 16mila euro con l'ottavo ignoto. Purtroppo, Roberto Farnesi - che ha usato tutti gli aiuti e gioca per 3200 euro - non indovina il parente misterioso, questa sera era il figlio dell'ignoto numero due. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA