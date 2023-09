Alessandro Barbero sbarca in televisione con un nuovo programma: la grande storia in prima serata su La7

di Redazione web

Alessandro Barbero è pronto a sbarcare in televisione con il suo nuovo programma che partirà lunedì 11 settembre alle 21.25 su La7. Il format si intitolerà "In viaggio con Barbero - Democrazia e dittatura" e, ovviamente, tratterà la storia come tema principale. Barbero è uno dei professori e degli storici più acclamati d'Italia: la sua passione per la materia è stata in grado di fare appassionare persone di tutte le età e, su Spotify, le puntate del suo podcast "Lezioni e conferenze di storia" sono tra le più ascoltate dagli italiani.

Alessandro Barbero è su La7.



Da lunedì #11settembre in prima serata. pic.twitter.com/dYrGoEM6uX — La7 (@La7tv) September 6, 2023

Il nuovo programma di Alessandro Barbero

I telespettatori italiani e i fan di Alessandro Barbero non vedono l'ora che il suo nuovo programma televisivo cominci. Il divulgatore storico più amato d'Italia accompagnerà le persone di tutte le età, attraverso un grande e ricco racconto alla scoperta del significato e del valore del termine "democrazia" opposto, invece, alla parola "dittatura". Il professore intraprenderà questo viaggio attraverso la storia, dividendolo in due "atti". Nella prima parte della trasmissione racconterà la sua vita e il suo percorso utilizzandoli come bussola nel mondo contemporaneo, nella seconda parte, invece, terrà una delle sue celeberrime lezioni viaggiando avanti e indietro nel tempo e spiegando al pubblico come si è evoluto, negli anni, il concetto di democrazia.

