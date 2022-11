Al Bano choc: «Diritti Lgbpq+ in Qatar? Quando sei a casa d'altri devi rispettare le sue regole»

di Redazione web

Le dichiarazioni shock di Al Bano stanno facendo il giro del web: il cantante ha commentato le leggi vigenti in Qatar, per quanto riguarda i diritti della comunità Lgbtq+, che tutti, giocatori, allenatori e tifosi, stanno cercando di difendere.

Polemiche per i diritti

Il noto e amatissimo cantante Al Bano ha commentato i Mondiali in Qatar, evento sul quale i riflettori di tutto il mondo sono puntati. Fin dall'inizio della competizione, ci sono state molte polemiche causate soprattutto dall'evidente non rispetto di alcuni diritti umani.

Al Bano si è espresso proprio su questo tema e in particolare sui diritti della comunità Lgbtq+ e sul divieto della FIFA di indossare la fascia "OneLove".

Dichiarazioni forti

Al Bano, ai microfoni di Adnkronos, ha detto: «La FIFA ha fatto bene a non permettere di indossare la fascia. Quando si va in casa di altri bisogna rispettare le regole di quella casa. Se vai in un Paese ed esistono regole ancestrali, anche se non le condivide le devi rispettate perché sei ospite a casa loro. Questo ci deve far capire quanto siamo fortunati a vivere in Italia».

