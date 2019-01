Al Bano e Romina Power, lacrime e sorrisi tristi nel ricordo della figlia Ylenia

Giovedì 24 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - Insieme ad Al Bano, Romina e ai loro figli, gli spettatori che ieri hanno guardato da casa 55 passi nel sole su Canale 5, hanno vissuto attimi di intensa commozione e profonda solidarietà con una famiglia che oramai da 30 anni aspetta il ritorno di Ylenia. Oltre agli ospiti intervenuti per festeggiare i 55 anni di carriera del Leone di Cellino, le canzoni più celebri che hanno segnato quasi 3 generazioni e gli aneddoti personali condivisi sul palco, Cristel Carrisi – nei panni di conduttrice (ha ricevuto davvero tanti complimenti!) – con voce spezzata per la forte emozione, ha voluto rendere omaggio in qualche modo alla sorella scomparsa. Ampia e profonda la solidarietà da parte del popolo del web per il dramma che ben conosciamo Foto@Mediaset/GettyImages