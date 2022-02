Aka7even a “Oggi è un altro giorno”: «A sette anni io in coma, porterò la mia esperienza sul palco»

Aka7even ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Il cantante, diventato noto con la sua partecipazione ad “Amici”, si esibirà stasera sul palco di Sanremo 2022 con “Perfetta così”.

Aka7even, al secolo Luca Marzano, ai microfoni del programma di Serena Bortone ha spiegato il reale significato del suo nome d’arte: «A sette anni – ha raccontato ai microfoni del programma - sono stato in coma per sette giorni e ho avuto la necessità di collegare questo al mio percorso artistico. Non ricordo niente, ho fatto però di quest’esperienza una forza personale per superare le situazioni difficili. A starmi vicino è stata la mia famiglia, che mi ha anche spronato a proseguire la mia carriera artistica».

La canzone di “Aka7even” è “Perfetta così”: «Un elogio a chi non si sente accettato e cerca di esserlo. E’ un messaggio importante e ci tengo che passi sul palco dell’Ariston. Nell'esibizione di stasera porto tutto quello che ho passato, le mie esperienza. Comunque cercherò di divertirmi»

