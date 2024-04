Affari tuoi, tensione dietro le quinte del programma: Amadeus commenta la frecciatina tra le due concorrenti

Sembrava una tranquilla serata ad Affari Tuoi, almeno fino a quando la tensione tra due concorrenti ha dato via a una sorta di guerra tra le regioni: durante la partita di Alice dalla Valle D'Aosta, giocata ieri, 7 aprile 2024, c’è stato un momento di scontro tra lei e la rappresentante della Sardegna che sembrava essere solo l’ennesimo episodio di un confronto sul quale sappiamo però molto poco.





La frecciatina tra le concorrenti

Nel momento in cui Alice ha scelto il pacco numero 3, di proprietà appunto della pacchista proveniente dalla Sardegna, nello studio si è subito sentita un'atmosfera carica di rivalità che anche Amadeus è riuscito a notare, stemperando con una battutina divertente. Ma cosa sarà successo dietro le quinte o in albergo prima della registrazione tra le due concorrenti? La domanda resta aperta mentre il momento visto tra le due donne non ha mancato di far divertire i telespettatori. Andiamo a scoprire cosa è successo in tv.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 08:34

