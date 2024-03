Affari Tuoi, record di sfortuna per le concorrenti: blocchetto degli assegni quasi intonso

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 marzo, abbiamo potuto assistere alla partita di Chiara, una concorrente abruzzese originaria della provincia di Chieti, accompagnata dalla sorella Giorgia. Chiara ha affrontato il gioco con determinazione e speranza. Tuttavia, il destino non sempre fausto di Affari Tuoi ha rivelato di aver loro riservato una piccola sfortuna.

Lacrime ad Affari Tuoi, Amadeus costretto a prendere i fazzoletti: 'Mi fate piangere'

La partita

Tra pacchi azzurri come se piovesse e offerte avare da parte del dottore, le due concorrenti non hanno potuto far altro che affidarsi alla regione fortunata, giocandosi il tutto e per tutto.

Come sarà andata a finire? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

