Gli Urban Theory guest star alla finale di World of dance

Gli Urban Theory, collettivo di ballerini liguri più seguiti al mondo, 20M di follower sul loro canale Instagram e con una community di 23 milioni, e 5 miliardi di views, si sono esibiti come ospiti alla finale del World of Dance a Los Angeles. Sono stati loro special guest della competizione internazionale che vede sussegursi sul palco i migliori talenti della danza.

Per gli Urban Theory, parola d'ordine è "Perspective matters": in una realtà in cui costruiamo i nostri sogni su ciò che già ci assomiglia, non aver paura di ciò che è diverso e farlo proprio, apre le porte all'innovazione.

Gli Urban Theory, attraverso il tutting, disciplina che li contraddistingue rinomata per i suoi movimenti illusori di mani, braccia e corpo, si fanno portavoce dell'importanza di cambiare prospettiva davanti ai limiti, alla ricerca di un concetto nuovo di perfezione, che ha come fondamenta la fusione delle diversità e mira a rinnovarsi senza imporsi necessariamente una meta.

