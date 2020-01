Caretta fa l'Uomo Perfetto, un robot tutto fare

L’attore Gianclaudio Caretta è il protagonista maschile della commedia “L’uomo perfetto” dove interpreta il ruolo di ‘Robbi’ un robot tutto fare ma anche esigente, in scena dal 10 gennaio a Roma al Teatro dè Servi e poi in tour per tutta l’Italia. Con lui, sul palco, Milena Miconi e Nadia Rinaldi per la regia di Diego Ruiz. Nato a Taranto nel 1993, Gianclaudio esordisce al cinema 5 anni fa e ora, dopo vari ruoli sul grande schermo, arriva il debutto a teatro. “Il palcoscenico è vita, è rapporto diretto con il pubblico, è adrenalina, è “buona la prima” - racconta Gianclaudio. È sentire il mormorio da dietro le quinte prima di entrare in scena. Gli occhi di chi si complimenta alla fine dello spettacolo”. Venerdì 10 Gennaio 2020, 17:51

