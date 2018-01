Cosa c'è stasera in tv, giovedì 25 gennaio: film, serie e programmi

Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da '', giunto all'undicesima stagione sempre all'insegna del boom di ascolti, passando per '', fino a '', uno dei film con protagonista Checco Zalone. Sono solo alcuni dei programmi, giovedì 25 gennaio,. Ecco la breve guida tv di Leggo sulla programmazione della prima serata di oggi.Un successo inarrestabile per la fiction del prete-detective più famoso d'Italia, interpretato da. Questa sera andranno in onda il quinto e il sesto episodio della serie: 'La vera ricchezza' e 'Il prezzo del talento. Queste le anticipazioni:Don Matteo e i carabinieri indagano sull'aggressione ai danni di Sofia da parte di un compagno di scuola. Il capitano Olivieri vuole riconquistare l'ex fidanzato Giovanni, che l'ha lasciata per vocazione al sacerdozio, e per riuscirci ha un piano apparentemente infallibile. Don Matteo intanto lega molto con Giovanni: per la prima volta si trova di fronte qualcuno con cui spera di condividere la responsabilità e lo stile di vita del sacerdozio. Giovanni, tuttavia, appare confuso e alla costante ricerca dello scopo della propria vita.Ancora indeciso sul proprio futuro, Giovanni scopre che una sua ex compagna è la principale sospettata di un'indagine e decide di fare tutto per aiutarla. Intanto, il maresciallo Cecchini scopre che l'appuntato Zappavigna ha ricevuto un'eredità.Dopo il 'matrimonio' delle prime puntate con Elisabetta Canalis e Paola Ferrari, perè il momento di 'sposare'. Queste le anticipazioni delle 'nozze': la coppia, dopo il fatidico sì, decide di partire per una 'luna di miele' in. Qui saranno chiamati prima a conoscere usi e costumi della tradizione locale, poi dovranno condurre la dura vita dei produttori agricoli e degli allevatori georgiani in un'umile fattoria. Solo allora potranno concedersi lusso e relax nella capitale Tbilisi e confermare il 'matrimonio'.La trasmissione di attualità e politica affronterà in larga misura, questa sera, il tema del razzismo. Ecco tutte le anticipazioni dell'edizione di oggi:interpreterà, mentre in studio Michele Santoro, si parlerà dei disagi e dell'intolleranza sempre crescenti nelle periferie italiane. Questi gli: i giornalisti Domenico Quirico, Fabrizio Gatti e Stefano Zecchi; Simona Granara (esponente dell’associazione #IoStoConMultedo); Hillary Sedu, avvocato di un richiedente asilo ferito con un colpo di pistola da uno dei gestori del centro nel quale era ospitato; Francesco Ohazuruike, scrittore e autore del libro “Negro. La verità è che non potete fare a meno di noi”; Stefano Zecchi, professore e giornalista. Si rinnova l’appuntamento con Nazareno Renzoni e Vauro, Andrea Rivera, i The Pills mentre Sara Rosati condurrà il dibattito con i giovani in studio.Grande ospite di, questa sera, il candidato premier del Movimento 5 Stelle,. Si continuerà poi a parlare di attualità: tasse, immigrazione e sicurezza; come di consueto, la formula prevede la discussione in studio e il collegamento con i cittadini in strada a Roma, Torino e Eboli (Salerno).Questa la trama del film con protagonista: un meridionale trasferitosi a Padova, appena licenziatosi dall'incarico di cameriere in un hotel di lusso a Venezia, sposato e con un figlio, inizia a vivere sulle proprie spalle gli effetti della crisi (sua moglie Daniela perde il lavoro) ma promette al figlio Nicolò di portarlo in vacanza nel caso in cui dovesse ottenere il massimo dei voti a scuola. A questo punto Checco, per sbarcare il lunario, ha un'idea: diventare venditore di aspirapolveri e crearsi una clientela tra i parenti in Molise, dove deciderà di recarsi in compagnia del figlio. Qui incontreranno la ricca Zoe e suo figlio, che ha la stessa età di Nicolò: la trasferta di lavoro diventerà improvvisamente una vacanza extra-lusso, in cui Checco come al solito è il mattatore indiscusso.Steve Rogers (), dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, si offre volontario per partecipare ad un addestramento speciale sotto la guida del colonnello Chester Phillips (Tommy Lee Jones), che farà di lui un super soldato col nome di battaglia di. Grazie alla nuova identità top secret dovrà combattere un'organizzazione criminale e diabolica guidata da Teschio Rosso (Hugo Weaving): al suo fianco Bucky Barnes (Sebastian Stan) e Peggy Carter (Hayley Atwell).Un titolo decisamente emblematico per il programma di, in onda questa sera su: 'Vota che ti passa'. Alla luce dei principali punti della campagna elettorale si parlerà di: sostenibilità delle promesse sulla riduzione delle tasse e sui tagli alla spesa; legalità e corruzione. Gliin studio: il magistrato Piercamillo Davigo; il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin; l’editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli Della Loggia; il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez; l’economista Carlo Cottarelli; Nicola Fratoianni (LeU) e Daniela Santanchè (FdI).