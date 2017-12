Il ricco, il povero e il maggiordomo stasera in tv su Italia1, la trama della commedia di Natale con Aldo, Giovanni e Giacomo

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È un classico del Natale il film in onda il 27 dicembre alle 21.20 su. Si tratta della commedia "", interpretata dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, che firmano anche la regia con Morgan Bertacca. La pellicola, uscita nel dicembre 2014, fu la seconda più vista in Italia durante le festività, dopo Lo Hobbit.TRAMAGiacomo, un ricco e spregiudicato finanziere e il fidato maggiordomo Giovanni investono casualmente il "povero" venditore ambulante Aldo. Per risarcirlo, Giacomo gli offre un lavoro nella sua villa. Ma a quel punto equivoci e gag sono dietro l'angolo. Il finanziere si troverà a dover fronteggiare lo scompiglio portato dal venditore ambulante e la crisi del suo impero. In una rocambolesca avventura, tutta da ridere.