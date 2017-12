E.T. l'extra-terrestre stasera in tv su Italia 1: la trama del grande classico di Spielberg

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno dei migliori film della storia nella prima serata di: '', uno deiche ha consacrato il genio di, in onda. Girato nel 1982, l'anno successivo il lungometraggio (115') ha conquistato quattro premi Oscar e due Golden Globe.Classificare 'E.T. l'extra-terrestre' come un semplice film di fantascienza è riduttivo perché in realtà c'è tutto: azione, dramma e sentimenti. Un gruppo di alieni pacifici, scesi sulla Terra per prelevare alcuni campioni di vegetali, viene scoperto e ricercato in California da agenti del governo degli Stati Uniti. Costretti alla fuga nello spazio, gli alieni dimenticano uno di loro, che sarà trovato e nascosto in casa dal piccolo Elliot (). Per cercare di studiarlo meglio, Elliot finge di avere la febbre restando così a casa, poi anche il fratello maggiore Michael () e la sorellina Gertie () incontreranno quella strana creatura. Presto si consoliderà un vero e proprio rapporto di amicizia tra l'alieno, desideroso di tornare a casa, e i tre fratellini. Tra E.T. e Elliot, però, c'è anche una sorta di connessione psichica e l'alieno, braccato dagli agenti federali, inizierà anche a comunicare in un linguaggio umano. Un film sempre emozionante e commovente, dove al cinismo e alla cattiveria di adulti e istituzioni fanno da contraltare la bontà, la purezza e l'innocenza dei bambini. Nel film c'è anche un cameo di, che interpreta l'insegnante di Elliot.