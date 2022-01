Zorro, il personaggio mascherato diventa una donna nella serie di Robert Rodriguez

La Z di Zorro al femminile, raccontato in una serie tv dal regista Robert Rodriguez, collega ed amico di Quentin Tarantino. L'adattamento seriale, già annunciato nel 2020 per l'emittente americana Nbc, dalle notizie disponibili, dovrebbe raccontare delle gesta di una giovane ragazza latinoamericana, assetata di vendetta dopo l'assassinio di suo padre.

Il regista messicano assesta una bella spallata alle distinzioni di genere, rivisitando il mito di Zorro, raccontato al cinema ed in televisione da numerosi adattamenti, ma mai da una donna, che si identiifca nei panni di un'eroica fuorilegge e giustiziera mascherata. L'altra notizia è che sarà Rebecca Rodriguez, sorella del più noto regista, a occuparsi della regia di ciascuno degli episodi; tra l'altro una curiosità, il regista alla fine degli anni Novanta, fu scelto per dirigere La maschera di Zorro, interpretato da Antonio Banderas, scelto per il ruolo dallo stesso Rodriguez, che poi in seguito ad alcune divergenze lasciò la direzione a Martin Campbell.

Rodriguez conquistò la strada di Hollywood con una pellicola a bassissimo budget "El mariachi" che conquistò i box office e gli diede l'opportunità di un sequel "Desperado"; poi è tornato alla ribalta Dal tramonto all'alba in cui recitava anche Tarantino e George Clooney, con "Spy Kids", "Machete" fino alla serie Disney+ "The Mandalorian".

Per quanto riguarda Zorro le trasposizioni sono innumerevoli e tra l'altro il personaggio può vantare un primato, quello di essere il primo eroe mascherato ad apparire in un romanzo di avventura ed al cinema, essendo stato tra l'altro una fonte d'ispirazione per vari supereroi, tra cui Batman. Il primo adattamento, infatti, risale al 1920, quando ad interpretarlo fu un noto attore dell'epoca Douglas Fairbanks, mentre l'ultimo a vestirlo al cinema fu proprio Antonio Banderas.

