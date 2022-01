The offer, in arrivo la serie che racconta il making of de Il Padrino

"Un'offerta che non puoi rifiutare" è una delle frasi cult di Don Vito Corleone ne Il Padrino di Francis Ford Coppola, che tra l'altro, nel 2022 compie 50 anni dalla sua uscita al cinema. Ebbene, proprio quell'offerta, diventa il titolo della serie, The Offer, che racconta il making of di uno dei classici della storia del cinema mondiale.

Ad interprerare uno dei ruoli più importanti, c'è Miles Teller che in The Offer ha il ruolo (centrale in America) del produttore Al Ruddy, colui che consentì la trasformazione del romanzo di Mario Puzo, tra le mani di un giovanissmo Coppola, all'epoca appena 31 anni. Le riprese del film crearono non pochi problemi alla produzione, considerando che la stessa Mafia s’infastidì perché si stava girando un film sui suoi traffici, senza contare che il ruolo centrale spettava alla star, Marlon Brando, mentre Al Pacino, era ancora un giovanissimo interpretato poco conosciuto.

You can't make a classic without pulling some strings. #TheOffer, a limited event series, premieres April 28 exclusively on #ParamountPlus pic.twitter.com/seMXyGTzIt — Paramount+ (@paramountplus) January 11, 2022

Ad interpretare il giovane Coppola, troviamo Dan Fogler (Animali fantastici), Juno Temple sarà Bettye McCartt, Justin Chambers (Grey's Anatomy) avrà il compito di non far rimpiangere la grandezza di Marlon Brando, mentre Patrick Gallo è lo scrittore Mario Puzo. Da menzionare anche il ritorno di un attore cult degli anni Settanta, Lou Ferrigno, l'interprete dell'Hulk televisivo oltre che ex-culturista e Frank John Hughes, nel ruolo di Frank Sinatra.

The Offer, di 10 episodi, è creata da Michael Tolkine, nominato all'Emmy per Escape From Dannemora.

