The Crown, l'iconico abito trasparente di Kate Middleton nel finale di stagione

di Alessia Di Fiore

La sesta e ultima stagione di "The Crown" sta volgendo a conclusione e in occasione dell' ultimo episodio sono state spoilerate le prime immagini che vedono Meg Bellamy, interprete di Kate Middleton, indossare l'iconico vestito trasparente indossato dalla principessa del Galles quando frequentava ancora il St. Andrews

Un tuffo nel passato

Si tratta proprio del vestito che fece innamorare il Principe William, infatti, Kate lo indossò a una sfilata di beneficenza organizzata dall'università, e fu proprio allora che il principe iniziò a guardare l'amica con occhi diversi.

William, girandosi verso un suo amico gli sussurò «Cavolo, Kate è sexy», e il resto è storia.

La reazone dei fan a The Crown 6

Sebbene la serie approfondisca con una certa precisione le dinamiche della famiglia reale, i fan si sono lamentati che la serie non abbia reso giustizia alla morte della principessa Diana, infatti molti si chiedono chi tra The Crown e The Queen abbia raccontato meglio la tragedia di Lady D.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 16:16

