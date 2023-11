Lady D e Carlo, la serie The Crown ha raccontato la vera storia della coppia? Dal primo incontro al divorzio: i momenti cruciali

La storia d'amore tra Carlo e Diana è sempre stata un grosso punto interrogativo. La love story è stata raccontata sotto diversi punti di vista, divenendo oggetto di curiosità - e non solo - della stampa inglese ed internazionale, delle riviste di gossip e dei libri. Ora anche il mondo delle tv ha puntato i riflettori su quella che fu la vicenda amorosa di Buckingham Palace, tra le più chiacchierate del secolo, con l'uscita dell'ultima stagione di The Crown.



Era una coppia mal assortita? Probabilmente sì. Sta di fatto che se in un primo momento Carlo e Diana erano il simbolo della futura monarchia inglese, dopo il matrimonio le cose sono cambiate per loro ma soprattutto per la Corona britannica.



Un amore lento

Fu un innamoramento lento, come raccontò a Lady D al biografo Andrew Morton.

Ma quanto si incontrarono per la prima volta la principessa e l'allora principe di Galles?