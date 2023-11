The Crown 6, William è «disgustato dalla serie e non la guarderà»: cosa ha turbato il principe?

Nervi tesi a Buckingham Palace. Dopo le polemiche per l'uscita del libro di Harry «The Spare», il compleanno di re Carlo non ha visto la partecipazione del Duca di Sussex. Ma ad alimentare la tensione, arriva la sesta stagione, su Netflix, della serie «The Crown». William «non guarderà la serie» secondo quanto riportato da un suo caro amico. Il motivo? Alcune scene dove è presente la madre, Lady Diana, non sono gradite al principe.

Problemi a corte

Anche Harry non sembra entusiasta della serie, al contrario della nonna Elisabetta che ha amato particolarmente la prima stagione. Le polemiche del marito di Meghan sono pronte ad esplodere come una miccia.



