Sex and The City, Chris Noth accusato di molestie: le 'tre amiche di Manhattan' sostengono le donne che hanno denunciato

In un comunicato congiunto, le «tre amiche di Manhattan» si sono dette «profondamente addolorate» per le accuse di molestie sessuali che l'attore Chris Noth ha respinto definendole false. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, le tre attrici principali di Sex and the City, hanno espresso il loro sostegno alle due donne che hanno denunciato di essere state aggredite sessualmente da Chris Noth, il Mr. Big della famosa serie tv.

«Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo», hanno fatto sapere.

Chris Noth ha respinto tutte le accuse, definendole «categoricamente false» e sostenendo che entrambe erano consensuali. Dopo che la notizia ha cominciato a circolare, l'attore 67enne è stato licenziato dal programma 'The Equaliser' che aveva su Cbs e Universal Television mentre la marca fitness Peloton ha rimosso la pubblicità che lo vedeva coinvolto sui social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 16:55

