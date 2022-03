Meghan e Harry, arriva il podcast Spotify: la prima serie uscirà nell'estate 2022

Arriva la serie podcast dei duchi di Sussex. Circa 18 mesi dopo aver firmato un accordo multimilionario con Spotify, la società di produzione di Meghan Markle e del principe Harry, arriva l'attesissima serie.

Secondo quanto riporta Evening Standard, Archewell Audio, che ha collaborato con Spotify a dicembre 2020, ha finora realizzato un solo episodio che è uno «speciale per le vacanze» di 30 minuti che dovrebbe essere trasmesso nell'estate 2022, con la presenza di artisti del calibro di Stacey Abrams, Deepak Chopra e James Corden.

Da allora, ci sono stati pochissimi i contenuti della coppia reale,perchè impegnati a combattere i tabloid britannici, rilasciando interviste e anche a causa della gravidanza di Meghan, anche se, sembra che la produzione di contenuti sia stata bloccata dalle preoccupazioni sula diffusione di disinformazione su Spotify.

«Lo scorso aprile, i nostri co-fondatori hanno iniziato a esprimere preoccupazioni ai nostri partner di Spotify per le conseguenze fin troppo reali della disinformazione COVID-19 sulla sua piattaforma» ha affermato un portavoce di Archewell a gennaio. «Abbiamo continuato a esprimere le nostre preoccupazioni a Spotify per garantire che vengano apportate modifiche alla sua piattaforma per aiutare ad affrontare questa crisi di salute pubblica. Guardiamo a Spotify per soddisfare questo momento e ci impegniamo a continuare il nostro lavoro insieme come fa».

Sebbene non lo menzionasse per nome, la dichiarazione ha coinciso con la controversia che circonda Joe Rogan , il popolarissimo conduttore di podcast, che è stato accusato di spacciare falsità Covid-19 sul suo podcast Spotify.

Ma tutti i timori sembrano essere stati dissipati, con un rappresentante di Archewell Audio che ha detto a Variety che la società era stata "incoraggiata" dalle conversazioni con Spotify sulla lotta alla disinformazione.

All'inizio di quest'anno, Gimlet, lo studio di podcast di proprietà di Spotify, ha pubblicato un annuncio di lavoro in cerca di produttori per lavorare con Archewell in un nuovo spettacolo incentrato sulle «donne di alto profilo», il che suggerisce che le cose sono a buon punto.

Ora che è stata diffusa la notizia dell'uscita del podcast estivo nei loro diari, le domande permangono ancora sull'accordo pluriennale di Harry e Meghan con Netflix, che secondo quanto riferito valeva circa $ 100 milioni (£ 76 milioni) quando è stato concordato nel 2020.

Heart of Invictus, un docuserie sugli Invictus Games, e Pearl, una serie animata per bambini, sono stati annunciati rispettivamente ad aprile e luglio 2021, sebbene a nessuno dei due sia stata data una data di uscita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Marzo 2022, 11:09

