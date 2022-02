La Casa di Carta incontra Squid Game. Netflix lancia Money Heist:Korea

In principio ci fu il ciclone spagnolo de La casa di carta, poi è arrivato il boom coreano di Squid Game che ha colto tutti di sorpresa. Ed ora Netlix shakera i due successi, facendo il remake de La casa di carta, ma con attori coreani. Dodici gli episodi, in cui il controverso personaggio di Pedro Alonso, cioè Berlino, che sarà anche lo spin-off della saga spagnola di culto, avrà il volto dell'attore Park Hae-soo, che forse qualcuno ricorderà come il co-protagonista di Squid Game.

Money Heist: Korea - Joint Economic Area, questo il titolo scelto da Netflix Asia, dovrebbe uscire entro l'anno, sarà in 12 episodi, di cui è già disponibile un interessante teaser, che non mancherà di rendere felici i numerosi fan del progetto. Moeny Heist racconta la storia di una banda di criminali guidati da una mente geniale che intende riempire il sacco di soldi mettendo a segno una grossa rapina nella penisola coreana.

Nel trailer c'è la presentazione dei vari attori principali con il relativo personaggio che interpreteranno nella serie, il tutto guidato - come nella versione originale - da Álex Pina, anche produttore di questo nuovo adattamento. Nel cast figureranno Yoo Ji-tae, già in Oldboy, nei panni del Professore, Jeon Jong-seo in quelli di Tokyo, Lee Won-jong, nel cast di The Guest, come Mosca. Kim Ji-hun, che ha recitato in Lost, sarà Denver, Jang Yoon-ju sarà Nairobi, Lee Hyun-woo interpreterà Rio, Kim Ji-Hoon Helsinki e Lee Kyu-ho darà il volto a Oslo. Regista dello show, sarà Kim Hong-sun che vanta precedenti sia per la tv che per il cinema, dove ha esordito nel 2012 con il thriller Traffickers e l'horror Metamorphosis.

