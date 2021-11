Gomorra 5, stagione finale: quando uscirà, la trama ufficiale, i personaggi, il cast. Tutto quello che sappiamo

La resa dei conti tra Genny e Ciro si avvicina. L'immortale ed il boss di Secondigliano, si incontreranno di nuovo dopo la presunta morte di Ciro, svelata dal film L'immortale. Gomorra 5 è ormai in arrivo. Il prossimo 19 novembre, la quinta ed ultima stagione della serie nata dalla penna di Roberto Saviano, e divenuta la più famosa serie italiana al mondo, tornerà su Sky e Now per un totale di 10 episodi. Per chi avesse dimenticato dove fossimo rimasti, ecco un refresh della quarta stagione.

Riassunto della 4° stagione di Gomorra

(Attenzione spoiler). Nell'ultima stagione, Patrizia era salita al vertice del clan di Secondigliano, mentre Genny stava cercando di ripulire la sua immagine ed uscire dal giro, trasformandosi in un imprenditore con l'obiettivo di costruire un secondo aeroporto a Napoli, grazie all'appoggio della finanza inglese. Ma Patrizia, da sola, non era in grado di tenere a bada gli altri clan e così Genny è stato costretto ad intervenuie, a combattere la faida con i Levante, mentre il suo stesso business andava a rotoli. Patrizia, nel frattempo è stata arrestata, ed il boss di Secondigliano, per paura che la donna potesse fare il suo nome con il pm Ruggieri, padre di un compagno di classe di suo figlio, prima ha fatto fuggire la donna insieme al compagno Michelangelo, poi l’ha uccisa. La quarta stagione si chiude con Genny rinchiuso in un bunker da latitante. Ciro, nella quarta stagione non è presente perché si presume che sia morto alla fine della terza stagione, per mano dello stesso Genny, costretto a farlo.

Cosa sappiamo di Gomorra 5

La sinossi ufficiale della quinta stagione ci dice che lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al desiderio di normalità, ma ora, dopo l'omicidio di Patrizia (e non solo il suo) è ricercato dalla polizia, per cui è costretto in un bunker, senza la sua amata moglie Azzurra ed il figlio Pietro, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli, ma la guerra è imminente, e non tutto sembra perso, perché dalla Lettonia arriva una scoperta impensabile. Ciro Di Marzio è vivo e la loro antica amicizia, potrebbe cambiare anche una volta, le sorti della guerra tra i clan di camorra.

Il cast



Ovviamente ci sono Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano e Marco D’Amore in quelli del redivivo Ciro Di Marzio. Non mancherà Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che dovrà tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre, Arturo Muselli torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella, ma ci sono anche tanti nuovi ingressi. Domenico Borrelli è Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli, Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster, e ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano interpretano Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese del vesuviano e Nunzia, donna fiera e infaticabile, sua moglie da 50 anni. La regia è divisa tra Marco D’Amore, che dirige i primi cinque episodi ed il nono e Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. La serie è girata tra Napoli, Riga e Roma.

Il trailer

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Novembre 2021, 14:38

