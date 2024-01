David Gail, morto l'attore star di "Beverly Hills 90210": aveva 58 anni

di Redazione web

David Gail è morto. L'attore celebre per il suo ruolo in 'Beverly Hills 90210' è scomparso a 58 anni. La sorella di Gail, Katie Colmenares, ha condiviso la notizia del suo decesso su Instagram. «C'è stato a malapena un giorno nella mia vita in cui non sei stato con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque mi volesse», ha scritto, accanto a una foto di loro due abbracciati. Non sono state fornite cause di morte o ulteriori dettagli.

Chi era

David Gail ha interpretato Stuart Carson in 'Beverly Hills 90210', ossia il fidanzato di Brenda (Shannen Doherty). Il suo ruolo più importante è stato nello show spin-off di “General Hospital” “Port Charles”, in cui è apparso nei panni del Dr. Joe Scanlon in 216 episodi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA