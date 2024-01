Adan Canto, morto l'attore della serie tv Designated Survivor. Aveva 42 anni, lottava contro un cancro all'appendice

di Redazione Web

Lutto nel mondo dello spettacolo. Luci fioche sui set questa mattina, 10 gennaio, per la scomparsa dell'attore messicano Adan Canto, 42 anni compiuti lo scorso 5 dicembre. L'attore, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nelle serie tv Designated Survivor e The cleaning Lady, è morto oggi dopo mesi di battaglia contro un cancro appendicolare particolarmente aggressivo. Ad annunciarne la morte è stata la famiglia dell'artista.

La scomparsa

«Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Chi ha avuto la fortuna di vederla, ne è stato influenzato per la vita», ha dichiarato la famiglia al New York Times. Il 42enne lascia la moglie, Stephanie Ann, e i piccoli Roman ed Eve.

La sua famiglia ha anche pubblicato un post dal profilo Instagram dell'attore, per avvisare tutti i fan della sua morte.

Il cordoglio

L'attore era la star di The Cleaning Lady, serie televisiva poliziesca firmata Fox. Nelle tre stagioni vestiva i panni di Arman Morales, un criminale di Las Vegas che ha accettato di proteggere una donna delle pulizie, immigrata clandestinamente dalle Filippine e in cerca di una cura per il figlio malato.

A stringersi al dolore della famiglia anche i vertici delle case di produzione cinematografiche con le quali aveva lavorato l'attore: «Abbiamo il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa di Adan Canto», hanno dichiarato Warner Bros, Television e Fox Entertainment in un comunicato. «Era un attore meraviglioso e un caro amico. Siamo stati onorati di averlo nelle nostre famiglie, sin dal suo debutto negli Stai Uniti con The Following», hanno aggiunto.

