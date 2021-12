Chris Noth, matrimonio in crisi dopo le accuse di molestie sessuali: «Tara è sconvolta»

Come le tessere di un domino, la vita di Chris Noth sta lentamente cedendo sotto il peso delle gravi accuse di molestie sessuali presentate da due donne, che affermano di essere state violentate dall'attore protagonista di Sex and The City. Dopo che le 'tre amiche di Manhattan' hanno espresso il loro pieno sostegno alle due presunte vittime, prendendo le distanze dal collega, ora ad allontanarsi è la moglie Tara Wilson.

L'allontanamento di Tara Wilson

A mettere in allarme i fan della coppia, le foto divulgate dal Daily Mail, che in questi giorni ha sorpreso Tara Wilson per le strade di Los Angeles senza fede né anello di fidanzamento al dito. Un dettaglio non indifferente, considerato che la donna è legata all'attore da quasi 20 anni: dopo un lungo fidanzamento i due sono convolati a nozze nel 2012 e oggi hanno due figli, Orion Christopher e Keats, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2020.

Appena poco prima delle accuse rivolte al marito, Tara aveva accompagnato Chris Noth alla première della serie tv And Just Like That a New York e in quell'occasione indossava la fede. Gli spettatori li hanno visti abbracciarsi dopo la proiezione al Moma: «Sembravano così felici» ha raccontato un testimone oculare a Page Six.

L'ipotesi di tradimento

Stando ad alcune fonti vicine alla famiglia, l’attrice avrebbe preso le distanze dal marito per proteggere i propri figli. «Tara è sconvolta e le cose sono appese a un filo», ha dichiarato un’esperta al magazine, che preannuncia l'imminente fine del matrimonio. Nonostante l'attore abbia respinto fin da subito le accuse di violenza sessuale, definendole «categoricamente false», a contribuire all'allontanamento della moglie deve essere stata anche l'ipotesi di tradimento. Stando a quanto riferito dalle due donne, le violenze si sarebbero consumate infatti nel 2004 e nel 2015, quando Tara Wilson era già moglie di Chris Noth e madre del suo primo figlio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA