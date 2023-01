Sanremo 2023, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo a Verissimo dopo il caso Toffanin: «Intervista ricca di sorprese»

Giovanna Civitillo ospite di Verissimo. Per la prima volta la moglie di Amadeus sarà intervistata da Silvia Toffanin, domenica 8 gennaio. «Sarà un'intervista ricca di sorprese» scrive Giovanna Civitillo su Instagram. L'intervista arriva in un momento abbastanza importante: a ridosso del caso Toffanin-Sanremo. Al centro della polemica c'era l'invito di Amadeus alla conduttrice di Verissimo come sua partner per una sera al Festival di Sanremo. Sembra però che l'invito sia stato rifiutato, ma Amadeus ha più volte fatto riportato di aver invitato Toffanin solo nell'edizione 2020.

Anche sul profilo ufficiale di Verissimo è stata annunciata l'intervista a Giovanna Civitillo come qualcosa di «intenso» e «ricco di emozioni», anche perchè sarà la sua prima volta nella salotto Toffanin.

Altri ospiti

Nella puntata di sabato, ci saranno numerosi ospiti: Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Sergio Muniz. Il trio si ritrova impegnato nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Fosca Innocenti”. In studio, sarà ripercorsa con lui la carriera sportiva e il percorso personale del campione di salto in lungo Andrew Howe e l’umanità e il talento di Antonino, il cantante che ha vinto "Amici" nel 2005 e che ha trionfato nell'ultima edizione di Tale e Quale Show. Spazio anche alla simpatia di Valentina Persia. Dal Gf Vip arriverà Luca Salatino, con il suo grande amore Soraia, per la quale ha lasciato la casa dopo 99 giorni. Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin accoglie Maurizio Costanzo, in libreria con il suo "Smemorabilia". Ospite in studio anche Riccardo Fogli e Patrizia Rossetti. In studio anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 12:45

