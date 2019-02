Ultimo vince il premio TIMMUSIC al Festival di Sanremo

E’ “I tuoi particolari” di Ultimo la canzone che vince il premio TIMMUSIC al 69° Festival di Sanremo, per il brano più ascoltato in streaming sulla piattaforma di TIM dedicata alla musica digitale durante le giornate della kermesse canora. Il premio TIMMUSIC, giunto alla sua terza edizione, è il primo e unico riconoscimento ufficiale dedicato alla musica digitale nella storia del Festival della Canzone Italiana. Il riconoscimento è stato consegnato a Ultimo sul palco dell’Ariston da Fulvio Conti, Presidente di TIM.

Per rendere ancora più avvincente la competizione, quest’anno hanno potuto partecipare all’assegnazione del prestigioso premio, non solo i clienti TIM, ma anche tutti gli appassionati della musica italiana ai quali TIM ha reso disponibile gratuitamente l’accesso al servizio per il mese di febbraio. Il brano “I tuoi particolari” insieme a tutti quelli che hanno partecipato al Festival vanno ad arricchire il catalogo di TIMMUSIC che già conta oltre 30 milioni di brani. Con oltre il 60% di musica italiana ascoltata, TIMMUSIC si conferma il player con maggiore attenzione ai gusti musicali degli italiani.