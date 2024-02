Trattori partono per Sanremo: «Condividiamo il testo che leggerà Amadeus stasera»

di Redazione web

I trattori, o meglio, i rappresentanti della protesta degli agricoltori, non saliranno fisicamente sul palco di Sanremo 2024, ma delle loro istanze si farà portavoce Amadeus. La notizia è stata confermata nella conferenza stampa di giovedì, e a poche ore dalla quarta serata del Festival arriva l'approvazione dei diretti interessati, che ora sono in marcia per raggiungere la città dei fiori.

Una cinquantina di agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti è partita in pullman e con mezzi propri per raggiungere Sanremo per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17. «Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival - si legge in una nota - è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano (Milano). Al presidio di Sanremo anche una ventina di trattori provenienti da Mondovì (Cuneo)». Il collettivo Agricoltori Autonomi continuerà le azioni di protesta già la prossima settimana ad Asti. «In questi giorni i vari movimenti e gruppi piemontesi si stanno incontrando per concordare insieme azioni collettive».

