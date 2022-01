Sanremo: la capienza sarà al 100%. Niente tamponi, solo green pass

ROMA - È andata meno peggio di quanto si prevedesse fino a qualche settimana fa. Il Festival di Sanremo targato 2022 avrà il pubblico in sala e l'Ariston non sarà triste e vuoto come l'anno scorso. La capienza del Teatro addirittura sarà al cento per cento. E, udite udite, ci sarà il tutto esaurito, vista l'impennata delle prenotazioni delle ultime ore. Per l'ingresso e la gestione del pubblico all'Ariston ha spiegato il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri - si stanno compiendo tutte le valutazioni affinché avvenga in massima sicurezza. Lo stesso per la gestione del red carpet e di tutto quello che si svolgerà al Palafiori e al Casinò. Il prefetto di Imperia Nanei ha assicurato che gli addetti ai lavori saranno super controllati. Le persone che accederanno al red carpet, per poi entrare all'Ariston, dovranno essere munite di Green Pass rafforzato, mascherina Ffp2 e di tutte le autorizzazioni previste. Per gli spettatori sarà sufficiente la certificazione verde, ma niente tampone. All'ingresso e all'uscita dell'Ariston ci saranno percorsi dedicati, per evitare assembramenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 08:31

