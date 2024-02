Sanremo 2024, i Jalisse (finalmente) all'Ariston dopo 27 anni con Fiumi di parole: dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio

È tutto vero. Dopo 27 anni i Jalisse tornano a Sanremo e verrano diretti da Beppe Vessicchio e Leonardo De Amici. "Due bacchette per i Jalisse" scherza Fiorello che, in collegamento fuori dall'Ariston accoglie i due artisti e il maestro Vessicchio con una gag di magia sotto la pioggia. I Jalisse si esibiranno in tarda serata con il brano 'Fiumi di parole' con cui vinsero Sanremo nel 1997.

Sanremo 2024, la diretta della serata duetti

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 01:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA