Sanremo, Gigi D'Agostino ospite nella serata finale: il ritorno del dj dopo la malattia, l'annuncio di Amadeus al Tg1

Gigi D'Agostino superospite nella serata finale di Sanremo. Ad annunciarlo è Amadeus al Tg1. Il dj italiano tornerà a esibirsi due anni dopo l'annuncio della malattia, che l'aveva costretto al ritiro momentaneo. Dopo mesi di silenzio, intervallati solo da qualche sporadica apparizione sui social, l'autore di "L'Amour Toujours" tornerà finalmente sul palco.

💫 Anno nuovo, annuncio nuovo 💫



🚢 Sul palco galleggiante di #Sanremo2024:

1ª e 5ª serata Tedua

2ª serata Bob Sinclar

3ª serata Bresh

4ª serata Gigi D'Agostino — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 2, 2024

Gli altri superospiti

Amadeus ha annunciato i superospiti delle quattro serate di Sanremo. La prima sera si esibirà il rapper Tedua, nella seconda il dj francese Bob Sinclair, poi sarà il turno di Bresh e infine Gigi D'Agostino.

Come sta Gigi D'Agostino

Dopo oltre un anno di silenzio, Gigi D'Agostino è tornato sui social lo scorso dicembre per salutare i suoi fan.

«Come andiamo Gigi?», ha domandato un fan. «Ciao Ralf, va molto meglio... Grazie», aveva detto.

La malattia

Gigi D'Agostino ha lottato duramente in questi anni, anche se non è dato sapere che tipo di malattia lo abbia colpito. Nel dicembre 2021 aveva pubblicato un comunicato per informare della sua malattia: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore».

