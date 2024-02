Sanremo, Emma interrompe la skincare per cantare Apnea: la dedica ai fan dal balcone in accappatoio

di Cristina Siciliano

Vive da tanti anni sotto i riflettori, accompagnata da fior fior di truccatori e hair stylist, eppure non si dimentica - di tanto in tanto - di mostrarsi ai suoi adoranti fan in versione acqua e sapone. Anche a Sanremo. Si tratta di Emma Marrone che sul palco dell'Ariston è riuscita a regalare al pubblico un momento davvero indimenticabile nella prima serata del Festival di Sanremo. La sua esibizione con il brano "Apnea" è stata un vero e proprio boom di emozioni, dimostrando ancora una volta la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso la sua musica.

Il video

Emma Marrone questa mattina ha sorpreso piacevolmente i suoi fan con un gesto super naturale. La cantante, dal fascino magnetico, splendida in versione femme fatale, con trucco e parrucco more is more, altrettanto mozzafiato senza un filo di trucco e con i capelli bagnati post doccia in accappatoio. Emma Marrone è apparsa sul balcone della sua stanza dimostrando ancora una volta la sua naturale simpatia e il legame autentico con i suoi fan. La cantante con grinta e sorriso, ha iniziato a cantare alcune rime di Apnea. Il video in pochi minuti è diventato virale su Tiktok.

Il look prima serata

Emma Marrone nella prima serata del Festival di Sanremo è arrivata con un look super femminile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA